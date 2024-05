Capello: "Conceiçao tira fuori il meglio da tutti: costruisce con mentalità vincente"

vedi letture

La ricerca del nuovo allenatore del Milan, continua. Dopo la rottura con Julen Lopetegui che sembra oramai intenzionato ad accettare la corte del West Ham in Premier League, il nome che avanza è quello di Sergio Conceiçao ma non è l'unico candidato sulla lunga lista di papabili allenatori stilata dal Milan. Ci sono anche altri nomi come quello di Paulo Fonseca o come quello di Roberto Martinez, Mark van Bommel o Roberto De Zerbi. Da via Aldo Rossi valutano i pro e i contro, sotto ogni aspetto. Sulla Gazzetta dello Sport l'ex Fabio Capello viene intervistato e offre la sua visione su ciascuno di questi tecnici.

Le parole di Capello su Sergio Conceiçao: "Conosce la Serie A per il suo passato da calciatore: da noi ha giocato e vinto, questo può aiutarlo senz’altro a gestire la pressione dell’ambiente. Da allenatore ha fatto molto, molto bene al Porto dimostrando grande attenzione tattica e offensiva. Le sue squadre sono solide, equilibrate, lo abbiamo visto in Champions: quando le italiane hanno incontrato il Porto hanno sofferto spesso. Un tecnico capace di lavorare sia con i giocatori importanti che con quelli di prospettiva: tira fuori il meglio da tutti. E’ abituato a costruire e a farlo con una mentalità vincente. Ha fatto sua la filosofia del Porto, dove solitamente si crea valore vincendo".