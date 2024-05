Il CorSport racconta il paradosso di Maignan: "Un anno su tre ai box"

vedi letture

Questa mattina il Corriere dello Sport analizza la situazione legata al portiere del Milan Mike Maignan. Il francese ha dato forfait prima della gara contro la Juventus e nei giorni successivi gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione muscolare di lieve entità ma che lo porterà, verosimilmente, a saltare le ultime quattro partite in questa stagione rossonera. E purtroppo la parola infortunio accostata al nome di Maignan, in queste ultime tre stagioni, si è letta troppo spesso. Per questo il CorSport titola così stamattina: "Paradosso Maignan, un anno su tre ai box".

Nell'occhiello viene scritto: "Ha spesso salvato i rossoneri. Le sue parate sono state decisive ma non tutto è filato per il verso giusto". Ciò che non è andato viene specificato nel sottotitolo: "In tre stagioni ha saltato per infortunio ben 39 gare. Il Milan riflette: il prolungamento non è scontato". Saltare 39 partite equivale a dire perdere un'intera stagione di campionato. Per questo motivo il club potrebbe fare della valutazioni sul futuro del portiere: mettendo in dubbio anche la possibilità di offrirgli un rinnovo di contratto, vista la scadenza nel 2026. A questo punto il Milan potrebbe provare a monetizzare da una sua eventuale cessione.