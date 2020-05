CorSera - Ripresa Serie A, le linee guida: partite in tre orari e massimo 300 persone allo stadio

Secondo quanto riferisce il Corriere della Sera in edicola questa mattina, la Lega Serie A sta stilando le linee guida per la ripresa del campionato: le partite si disputeranno in tre orari, cioè 16.30, 18.45 e 21, nello stadio ci potranno essere al massimo 300 persone, orari d’ingresso scaglionati per squadre e arbitri, niente bambini, mascotte, strette di mano e foto di squadra prima del match.