CorSera - Rocchi ferma Maresca: gravi errori a danno sia di Roma che Milan

Come riporta il Corriere della Sera, oltre a Roma e Milan, anche i vertici arbitrali, ed in particolare il designatore Rocchi, sono rimasti molto delusi dalla direzione di gara di Fabio Maresca durante il match di domenica tra giallorossi e rossoneri: il fischietto napoletano, che verrà fermato a lungo, ha sbagliato in occasione del rigore concesso al Diavolo, ha estratto troppi cartellini gialli e ha commesso un grave errore anche in occasione dell'espulsione di Theo Hernandez in quanto prima del secondo giallo ha ignorato un fallo evidente di Felix su Krunic. E' stata invece ritenuta corretta la decisione di Maresca di non concedere il rigore alla Roma per l'intervento di Kjaer su Pellegrini.