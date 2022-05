CorSera: "Scudetto, la Lega ha pronta la doppia festa"

MilanNews.it

© foto di TuttoSalernitana.com

"Scudetto, la Lega ha pronta la doppia festa": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che la Lega Serie A ha preparato una doppia festa per domenica quando si scoprirà chi tra Milan e Inter vincerà il tricolore. Nel caso in cui a spuntarla dovessero essere i rossoneri, i festeggiamenti inizieranno al Mapei Stadium con premiazione ufficiale (sarà presente il presidente della Lega, Lorenzo Casini, per consegnare la coppa, mentre a San Siro ci sarà l'ad Luigi De Siervo), mentre non ci sono certezze su cosa potrebbe eventualmente succedere dopo. Al momento l’ipotesi più probabile è la classica sfilata a bordo di un bus scoperto per arrivare in piazza Duomo.