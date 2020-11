CorSera - Senza Ibrahimovic, il Milan si affida al "vice" Rebic

Stasera il Milan si affiderà al vice Ibra, vale a dire Ante Rebic. Come riporta il Corriere della Sera, il croato non è al meglio: il brutto infortunio al gomito di Crotone - si legge - lo ha tenuto fuori oltre un mese, normale ci stia mettendo un po’ a ritrovare quella forma eccezionale che gli aveva permesso di diventare il miglior marcatore del Milan nella stagione 2019-20, con 12 gol. Come detto, contro il Lille guiderà l’attacco rossonero: i compagni si aspettano tanto da lui.