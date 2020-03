CorSera - Serie A, l'ipotesi è far ripartire il campionato ad inizio maggio e provare a chiuderlo entro il 30 giugno

Come riferisce l'edizione odierna del Corriere della Sera, oggi è in programma un’assemblea della Serie A: l'ipotesi che si sta valuntando è quella di far ricominciare il massimo campionato italiano ad inizio maggio e cercare di terminarlo entro il 30 giurno, cioè la data in cui scadono i contratti dei giocatori, giocando in pratica ogni tre giorni.