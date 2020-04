CorSera - Stipendi, ancora nessun accordo tra Lega e Aic: l'ipotesi è un taglio tra il 10 e il 20% dei compensi annui

In merito alla questione del taglio degli stipendi dei giocatori, non c'è ancora un accordo tra la Lega Serie A e l'Associazione Italiana Calciatori, che oggi avranno un ulteriore vertice per discuterne. Secondo il Corriere della Sera, ci sono due ipotesi: taglio del 10% se si tornerà a giocare a porte chiuse, mentre sarà del 20% se alla fine non si dovesse tornare più in campo per questa stagione.