CorSera: "Tare, il casting accelera. Nel suo Milan c’è Allegri"

Il Corriere della Sera titola così questa mattina: "Tare, il casting accelera. Nel suo Milan c’è Allegri". Nella giornata di ieri c'è stato a Roma un importante incontro tra l'ad rossonero Giorgio Furlani e Igli Tare, attualmente grande favorito per diventare il nuovo direttore sportivo milanista. Il faccia a faccia, durato quattro ore, è stato positivo, anche se non è stato trovato l'accordo definitivo. Per questo saranno necessari nuovi incontri e contatti tra le parti per arrivare alla fumata bianca che non sembra essere poi così lontana.

Con Tare ds c'è Allegri per la pachina

Se effettivamente verrà nominato Tare nuovo ds del Milan, per la panchina rossonera salirebbero notevolmente le quotazioni di Massimiliano Allegri che ha già guidato il Diavolo dall'estate 2010 a gennaio 2014. Oltre al tema allenatore, il nuovo ds dovrà poi affrontare con urgenza anche altri temi, come per esempio i rinnovi di Maignan e Theo Hernandez e il mercato estivo.