CorSera: "Tonali ok, nessun stiramento. Ma non ci sarà contro l’Udinese"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Tonali ok, nessun stiramento. Ma non ci sarà contro l’Udinese": titola così questa mattina il Corriere della Sera che spiega che ieri il centrocampista rossonero si è sottoposto ad alcuni esami dopo l'infortunio ai flessori rimediato contro il Vicenza che hanno escluso lesioni. Lo stop sarà quindi solo di qualche giorno, ma l'ex Brescia dovrà saltare il primo match di campionato contro l'Udinese. Per sostituirlo, Krunic è in vantaggio su Pobega per giocare dal primo minuto al fianco di Bennacer.