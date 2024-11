CorSera - Verso Cagliari-Milan: chi al posto di Morata? Abraham favorito su Jovic e Camarda

Alvaro Morata non sarà a disposizione di Paulo Fonseca per la trasferta di domani sul campo del Cagliari dopo il trauma cranico rimediato ieri in allenamento in seguito ad un duro testa contro testa con Pavlovic. Nulla di grave per fortuna per il giocatore spagnolo che dovrebbe saltare anche le due partite della Spagna in Nations League contro Danimarca e Svizzera.

Chi giocherà al suo posto contro i sardi al centro dell'attacco del Diavolo? Come riferisce stamattina il Corriere della Sera, Tammy Abraham è il candidato principale, in vantaggio rispetto a Luka Jovic e al giovane Francesco Camarda. Una situazione che conferma come al Milan un attaccante in più farebbe comodo. A gennaio servirebbero poi anche un vice Theo Hernandez e un sostituto di Youssouf Fofana in mezzo al campo.