CorSera - Verso il derby: Rebic a rischio, si decide oggi

In vista del derby in programma domani alle 18 a San Siro, Stefano Pioli non sa ancora se potrà contare su Ante Rebic, alle prese con un leggero problema alla caviglia che non gli ha permesso di lavorare in gruppo negli ultimi giorni. Una decisione definitiva verrà presa nella giornata di oggi. A riferirlo è questa mattina il Corriere della Sera.