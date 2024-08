CorSport - Abraham-West Ham verso la fumata nera. A Trigoria ora sperano nel Milan

Nelle scorse settimane il West Ham si è approcciato con determinazione a Tammy Abraham al punto che in questi giorni si credeva che la trattativa fra gli Hammers e la Roma fosse addirittura prossima alla fumata bianca. Qualcosa sembrerebbe essere andato però storto, con il club inglese che avrebbe fatto retromarcia facendo registrare una brusca frenata all'affare.

Scrive Il Corriere dello Sport che dietro a questa decisione ci sarebbero due motivi in particolare: il primo è lo stipendio da 4,5 milioni di euro più bonus che Abraham percepisce nella capitale, ritenuto troppo alto dal West Ham. Il secondo, invece, avrebbe a che vedere con il club stesso, in quanto la dirigenza londinese si sarebbe decisa a voler un po' sfoltire il reparto offensivo di Lopetegui prima di affondare il colpo su un altro attaccante. Dunque, se fino a qualche ora fa la trattativa sembrava potesse andare presto in porto, adesso c’è il rischio di vedere una fumata nera definitiva.

Questo ha spazientito e non poco la Roma, che comunque continua ad essere alla ricerca di pretendenti per Abraham, che fra Cagliari e Empoli ha giocato addirittura solo un minuto, a dimostrazione del fatto che oramai non rientrerebbe nelle rotazioni di Daniele De Rossi. Cederlo è dunque l'unica soluzione, con la dirigenza giallorossa che starebbe lavorando su quest'operazione sperando che possa riaffacciarsi anche il Milan, come anticipato su questi lidi ieri sera e riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport.

Questo scenario sembrava essersi arenato nel corso delle settimane, ma così invece non è, visto che fra Milan e Roma potrebbe nascere uno scambio che potrebbe vedere per l'appunto coinvolto Abraham insieme ad Alexis Saelemaekers, profilo più che gradito a De Rossi.