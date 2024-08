CorSport boccia Maresca dopo Milan-Toino: "Sbaglia sul rigore: OFR, no fallo di Coco"

vedi letture

L'esordio in stagione per l'arbitro Maresca ed i suoi assistenti non è stato dei migliori, perché nonostante il napoletano abbia quanto meno tenuto sempre sotto controllo la partita, gli errori commessi durante Milan-Torino sono grossolani, al punto che Il Corriere dello Sport ha deciso di rimandarlo assegnandogli 5 come voto in pagella.

Quello che il quotidiano contesta a Maresca non è tanto l'episodio legato al primo gol del Torino, perché in quel caso l'arbitro è stato tradito dal "silenzio" della tecnologia, bensì dall'errore commesso in occasione del rigore assegnato al Milan per un presunto fallo di Saul Coco su Alvaro Morata, poi revocato tramite il consulto del VAR.

Questa l'analisi de Il Corriere dello Sport: "Insufficiente Maresca, il rigore che assegna e che per fortuna da Lissone gli fanno togliere era dubbio anche live, in particolare nella caduta di Morata. Applica il regolamento sul post gol dell’1-2: il pallone è di chi subisce la rete, Morata lo toglie due volte dalle mani di Tameze, ammonito lo spagnolo e giallo pure al granata (che ci mette del suo).

L’ERRORE

Dubbi anche live sul rigore assegnato con troppa fretta e generosità da Maresca: perché c’è la scivolata di Coco su Morata, ma l’attaccante spagnolo campione d’Europa cade in maniera strana. Lo stesso Maresca ha un attimo di esitazione, non ne ha Doveri che lo richiama all’OFR: è netto l’anticipo sul pallone del granata, poi non si capisce bene come cada Morata. Rigore revocato".