CorSport - Diaz al Milan, via libera al prestito con riscatto e contro-riscatto

Brahim Diaz è sempre più vicino al Milan. Come riporta il Corriere dello Sport, Maldini e Massara stanno per ottenere il sì del Real Madrid per un prestito con diritto di riscatto (a 20 milioni di euro) e contro-riscatto a favore degli spagnoli. L'obiettivo del club rossonero è chiudere l'affare a breve, altrimenti il rischio è quello di vedere lo spagnolo (che molto probabilmente sarà impegnato alle Olimpiadi) soltanto a ridosso della prima di campionato.