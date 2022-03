CorSport - Diaz non convince: Pioli (ri)pensa a Kessie trequartista

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Brahim Diaz continua a non convincere, per questo Pioli, come riporta il Corriere dello Sport, contro il Napoli potrebbe schierare nuovamente Kessie nel ruolo di trequartista atipico. L’esperimento ha avuto esiti altalenanti (benissimo a Empoli, decisamente male nel derby di campionato), ma la forza fisica dell’ivoriano potrebbe fare la differenza contro un squadra solida come quella di Spalletti. Inoltre, schierando dall’inizio Franck, mister Pioli potrebbe sfruttare la carta Brahim Diaz a gara in corso, con lo spagnolo che ha dimostrato di poter far bene entrando dalla panchina.