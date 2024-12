CorSport: "Dybala e la Roma: due tabù da sfatare. L'ex Fonseca perde Pulisic"

vedi letture

Il Corriere dello Sport in edicola stamattina titola così: "Dybala e la Roma: due tabù da sfatare. L'ex Fonseca perde Pulisic". I giallorossi arrivano stasera a San Siro e a guidare l'attacco della squadra di Ranieri ci sarà Paulo Dybala che non segna in casa del Milan dal 2014. La formazione romanista è alla ricerca di una vittoria in trasferta che manca da 248 giorni.

Nei rossoneri, il grande ex della partita Paulo Fonseca ritrova Theo Hernandez dal primo minuto dopo due panchine di fila, ma dovrà fare a meno di Christian Pulisic, out per un problema alla caviglia: "Mi aspettavo che potessimo avere Pulisic. Sta bene ma in questi ultimi due giorni ha un problema alla caviglia, che è un altro. Non si è allenato con noi. È un problema sorto durante il processo di recupero, non è pronto per domani, neanche per la panchina. Non per il problema precedente ma per questo nuovo che è sopraggiunto" le parole di ieri del portoghese in conferenza stampa.