CorSport: "Il ritorno della bolgia. Almeno sei sold out negli stadi italiani"

© foto di DANIELE MASCOLO

La voglia di calcio, l'entusiasmo di poter riempire lo stadio dopo due anni di porte chiuse e capienza ridotta, sta contagiando i tifosi di tutta Italia. Già i sostenitori del Milan hanno risposto più che presente da qualche mese e stanno riempiendo San Siro, come avverrà anche domani pomeriggio in occasione della gara con la Fiorentina. Pero, non sarà l'unico stadio italiano a registrare un sold out il prossimo turno di campionato. CorSport infatti titola: "Il ritorno della bolgia. Posti esauriti in almeno 6 stadi italiani". Secondo quanto riporta il quotidiano sportivo anche Cagliari, Udine, Roma, Torino e Genova faranno registrare il sold out nel corso di questa quartultima gara di campionato.