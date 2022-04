MilanNews.it

Il Corriere dello Sport questa mattina non può non aprire con la sconfitta dell'Inter a Bologna che ha rimescolato ancora una volta le carte in tavolo nella volata per il titolo. "Inter, fa malissimo. Il Milan resta in vetta": in virtù della vittoria dei rossoblù, la formazione di Pioli rimane prima in classifica a due lunghezze di vantaggio sui nerazzurri.