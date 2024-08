CorSport in prima pagina: "Milan salvo con Morata e Okafor"

Il Milan ieri sera se l'è vista brutta contro un Torino ben organizzato ed allenato, che avrebbe meritato di tornare a casa con il bottino pieno per quanto fatto vedere in campo. La gente si aspettava un Diavolo diverso, che potesse in qualche modo già mettere in mostra le idee di gioco di Paulo Fonseca, ma alla fine la formazione rossonera sembrerebbe essersi portata dietro strascichi della gestione Stefano Pioli, perché l'impressione data è che la partita di San Siro sia stata quasi la fotocopia esatta di gran parte delle prestazioni alle quali abbiano assistito l'anno scorso, con il Milan costretto a recuperare, e rimontare, dopo essere andato in svantaggio.

Ed è proprio di questo che il Corriere dello Sport ha parlato questa mattina sfruttando la propria prima pagina, scrivendo "Milan salvo con Morata e Okafor" in riferimento al fatto che i due partiti dalla panchina, grazie ai loro gol, hanno evitato una sconfitta che avrebbe potuto alzare polemiche importanti.