CorSport: "Intanto Fonseca insiste per Fofana". Trattativa ad oltranza con il Monaco

L'attaccante resta la priorità del Milan in questo calciomercato, ma allo stesso tempo non è da sottovalutare l'importanza dell'arrivo in rossonero di un mediano in grado di sopperire a tutte quelle lacune che spesso nella passata stagione hanno inciso sulle prestazioni della squadra di Stefano Pioli.

Per questo motivo la dirigenza rossonera si sarebbe immediatamente messa alla ricerca di un centrocampista completo che potesse fare al caso delle idee di gioco dominanti di Paulo Fonseca, posando la propria attenzione sul classe '99 del Monaco Youssouf Fofana, giocatore col quale il Diavolo avrebbe anche raggiunto negli scorsi giorni un accordo di massima sulla base di un contratto quinquennale a circa tre milioni di euro a stagione, come riportato questa mattina anche da Il Corriere dello Sport.

Quello che manca per lo sbarco a Milano del nazionale francese è ovviamente l'okay del Monaco, fermo alla sua richiesta iniziale, ed a quanto pare definitiva, di 25 milioni di euro per il calciatore. Con il contratto in scadenza nel 2025, il Milan non vorrebbe spendere più di 17-18 milioni di euro per il classe '99, motivo per il quale le trattative fra i due club continuano ad oltranza, ma con molta fiducia.