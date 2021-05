CorSport: "Mandzukic sogna di portare il Milan in Champions prima di dire addio"

Da vice-Ibrahimovic ad oggetto misterioso. Il Corriere dello Sport ripercorre le tappe di Mario Mandzukic con il Milan che non sono state esaltanti, ma adesso il croato punta a portare i rossoneri in Champions League. Avrà sicuramente più spazio rispetto ai minuti finali che gli sono stati spesso concessi e lo scenario dei suoi sogni è dire addio al club dopo averlo riportato nell'Europa che conta. L'opzione di rinnovo dovrebbe infatti svanire nel nulla in ogni caso in quanto sono state troppe le problematiche in questi 6 mesi dal suo ritorno in Serie A.