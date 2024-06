CorSport - Milan a caccia di un attaccante: torna di moda Guirassy

La scelta di chi dovrà sostituire Olivier Giroud, partito verso gli Stati Uniti, non può essere banale: serve un nome in grado di sopperire la mancanza e che possa alzare ulteriormente il tasso tecnico. Il nome tornato in voga è sicuramente quello di Serhou Guirassy: "Tempi di inseguimento: un mese e oltre. La ricerca di un bomber non può essere banale, soprattutto se si tratta di chi ha piantato la propria bandierina in Bundesliga rubando l'occhio. A suon di gol, e con numeri di alto spessore. Il Milan sta tornando alla carica per Serhou Guirassy, scatenato nello Stoccarda e in grado di chiudere con 28 reti in altrettante partite. Meglio di lui, soltanto Kane", si legge sul Corriere dello Sport in edicola oggi.

La clausola rescissoria potrebbe dare una mano al Milan: 17,5 milioni di euro, più o meno la cifra pagata dallo Stoccarda lo scorso anno al Rennes. Resta soltanto da capire quali saranno le richieste da parte del giocatore, ma non è escluso che si possa trovare una soluzione nel breve periodo.