CorSport: "Milan a Investcorp: clausola sul debito"

In merito all'imminente cambio di proprietà nel club rossonero, l'edizione odierna del Corriere dello Sport titola così questa mattina: "Milan a Investcorp: clausola sul debito". Prosegue senza sosta la trattativa tra Elliott e il fondo arabo che è pronto ad acquistare la società di via Aldo Rossi per 1,18 miliardi di euro. Come scrive il noto quotidiano, "il punto chiave è la struttura dell'operazione: il fondo Elliott chiederebbe all'acquirente investimenti propri, senza scaricare il rosso sul bilancio".