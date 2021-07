CorSport - Milan, l'alternativa a Giroud è Jovic

Il Milan non può rischiare di rimanere senza la punta e si è cautelato con un altro giocatore, da chiudere nel caso in cui saltasse l'affare Giroud. Come riporta il Corriere dello Sport, l’identikit corrisponde a Luka Jovic, attaccante 23enne in uscita dal Real Madrid. L’idea dei rossoneri è provare a prenderlo in prestito, anche se c’è l’ostacolo ingaggio da superare.