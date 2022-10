CorSport: "Milan, Maignan ha fretta: a Zagabria ci sarà, forse già col Monza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

"Milan, Maignan ha fretta: a Zagabria ci sarà, forse già col Monza" scrive il Corriere dello Sport. Tutto pronto per il ritorno del portiere francese, assente da alcune settimane per infortunio. L'obiettivo comune - scrive il quotidiano - è avere a completa disposizione il francese per la trasferta di martedì prossimo a Zagabria ma non è dato che in vista di Milan-Monza di sabato non arrivi la convocazione. Il portiere, tra l'altro, si sentiva già pronto per giocare anche tre sere fa però, in accordo con lo staff medico, ha preferito non rischiare.