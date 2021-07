CorSport - Milan, settimana calda: tre tasselli in arrivo

Sono in arrivo tre tasselli per rinforzare il gruppo di Pioli. Lo scrive il Corriere dello Sport, che spiega che la settimana del Milan si preannuncia molto calda. Entro domani sbarcherà Giroud per sostenere le visite mediche. Oltre alla punta francese, Maldini e Massara stanno definendo anche il contratto di Brahim Diaz con il Real Madrid (affare in prestito con diritto di riscatto e contro-riscatto) e stanno trattando con il Monaco per il terzino senegalese Fodé Ballo-Touré.