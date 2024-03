CorSport - Milan, società e mercato: adesso gioca Ibra. E potrebbe incidere anche sul futuro di Pioli

Dopo 3 mesi di apprendistato, Zlatan Ibrahimovic sarà sempre più dentro le decisioni del Milan. Lui, l'uomo di fiducia di Cardinale con il quale i contatti sono sempre più costanti, assunto direttamente da Redbird e scelto in prima persona da Cardinale - dunque in assenza dell’imprenditore americano diventa la figura con la carica più alta al centro sportivo rossonero e non solo - si prepara alla prima estate da 'protagonista' in rossonero, come dirigente.

Come riferisce il Corriere dello Sport, Ibra verrà coinvolto nelle scelte di mercato, darà il suo contributo e il suo giudizio sul mercato, consigliando giocatori e andando a parlare direttamente con loro per spiegare il progetto milanista. Inoltre, lo svedese potrebbe avere un ruolo chiave anche sul futuro di Pioli e sull'eventuale scelta del prossimo allenatore del Milan.