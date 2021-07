CorSport - Milan, Tonali ingaggio più basso per restare. Chiusura a un passo

Il Corriere dello Sport fa il punto sulla trattativa per Tonali. Il centrocampista - si legge - ha rifiutato qualsiasi altra destinazione, così il Brescia non ha potuto fare altro che dialogare solo con i rossoneri rivedendo tutte le cifre al ribasso. Dal canto suo, Sandro ha accettato di ridursi l’ingaggio pur di rimanere in rossonero e giocare con la maglia che ha sempre sognato. L’operazione dovrebbe concludersi sui 20 milioni totali, di cui 10 già versati la scorsa estate, più il cartellino del giovane Olzer (il Milan manterrà un diritto di riacquisto). Un netto risparmio rispetto all’accordo di un anno fa. Nell'affare, almeno inizialmente, non dovrebbe rientrare Colombo, ma le Rondinelle avranno la priorità sulle altre squadre per il prestito a fine mercato.