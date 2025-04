CorSport: "Milan, ultima chiamata: tutto sulla Coppa Italia"

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina titola così: "Milan, ultima chiamata: tutto sulla Coppa Italia". Domani sera a San Siro il Diavolo giocherà al semifinale di ritorno di Coppa Italia (si ripartirà dall'1-1 dell'andata). Si tratta dell'ultima chance per i rossoneri non solo di provare a salvare almeno in parte la faccia dopo una stagione ben al di sotto delle aspettative, ma anche di conquistare un posto in Europa.

Intanto domenica sera dopo l'ennesima sconfitta in questo campionato contro l'Atalanta, Sergio Conceiçao ha attaccato: "L'ambiente, da quando sono qui, dopo la Supercoppa, è stato subito negativo. A me non mi salva qualcosa, ho già vinto qualcosa in Portogallo e sono da anni nel calcio. La pressione mi dà ambizione. Arrivare qui va tutto bene, ma la mancanza di rispetto no. Io sento questo. Ma va bene. Vediamo quando il Milan ha vinto due titoli. Poi ognuno viene giudicato per ciò che ha fatto. Nel mio caso, sei mesi".