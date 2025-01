CorSport - Milan, verso il Girona: nessun problema per Mike Maignan

Domani sera a San Siro il Milan ospiterà il Girona nella sfida valida per la 7^ giornata di Champions League e a difendere i pali della porta rossonera ci sarà regolarmente Mike Maignan: non si segnalano infatti problemi per il portiere milanista dopo il fastidio all'adduttore accusato sabato a Torino durante il match di campionato contro la Juventus.Lo riferisce il Corriere della Sport che aggiunge che Sergio Conceiçao spera di recuperare Christian Pulisic, alle prese con un affaticamento muscolare rimediato una settimana fa contro il Como. Solo la rifinitura mattutina di oggi dirà se l'attaccante americano potrà essere recuperato almeno per la panchina.

DOVE VEDERE MILAN-GIRONA

Data: mercoledì 22 gennaio 2025

Ore: 21.00

Stadio: San Siro, Milano

Diretta TV: Amazon Prime Video

Web: MilanNews.it

LA SQUADRA ARBITRALE

Arbitro: Tobias Stieler GER

Assistenti: Cristiano Gittelmann GER - Mark Borsch GER

Quarto uomo: Matthias Jöllenbeck GER

VAR: Sören Storks GER

AVAR: Bastian Dankert GER