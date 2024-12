CorSport - Parte del management rossonero voleva Conceiçao già in estate

Il nome di Sergio Conceiçao non è del tutto estraneo alle recenti cronache rossonere. Infatti il tecnico portoghese, con un lungo passato da calciatore in Italia con le maglie di Inter, Lazio e Parma, era uno dei nomi che insieme a quello di Fonseca era circolato al termine della scorsa stagione durante la ricerca del sostituto di Stefano Pioli. Dopo tanti anni al Porto, vincenti e soddisfacenti, Conceiçao ha lasciato il club (non benissimo) al termine della scorsa stagione, rimanendo però senza lavoro nonostante svariati interessi da parte di alcune società.

Il Milan era andato vicinissimo a ingaggiarlo, almeno secondo quanto scrive oggi il Corriere dello Sport che sottolinea come in estate parte del management rossonero spingesse per Sergio Conceiçao sulla panchina del Milan ma che alla fine era prevalso il nome di Paulo Fonseca. Con l'esperienza di qeust'ultimo nafragata malamente in pochi mesi, la dirigenza rossonera ha ricontattato l'ex Lazio già dieci giorni fa e in poco tempo ha trovato un accordo.