CorSport - Rebic e Giroud infortunati: straordinari per Ibrahimovic

L'infortunio di Olivier Giroud, il quale sarà costretto a rimanere ai box almeno per tre settimane, toglie a Stefano Pioli un'altra pedina in attacco dopo il lungo stop di Ante Rebic. Come sottolinea il Corriere dello Sport, Zlatan Ibrahimovic sarà costretto a fare gli straordinari. Cominciando da domani contro il Sassuolo.