CorSport sicuro: "Milan pronto ad accendere il mercato. Un acquisto per reparto"

Con la giornata di domani, 1° luglio, non si apre ufficialmente solamente la nuova stagione ma si darà avvio anche al calciomercato. Per il momento è regnato l'immobilismo un po' in tutta Europa e in particolare in Italia e al Milan. Probabile che da domani in avanti ci si possa aspettare situazioni di trattative più concrete rispetto a quelle chiacchierate fino a oggi. Questo è quello che crede soprattutto il Corriere dello Sport che questa mattina titola così sul club rossonero: "Milan pronto ad accendere il mercato".

Nell'occhiello dell'articolo si legge: "La società rossonera incrementa il lavoro: l'obiettivo è chiudere un acquisto per reparto". E nel sottotitolo vengono ricordati alcuni nomi su cui il Diavolo tenterà l'affondo: "Fofana e Rabiot i più gettonati. Anche Emerson Royal in lista. E Zirzkee resta un sogno proibito". Lo stesso Paulo Fonseca, viene sottolineato, adesso si attende qualche colpo da parte della società, specialmente prima della partenza per la tournée americana.