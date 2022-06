CorSport sul mercato: "Milan e Sanches, l'accordo è fatto"

MilanNews.it

© foto di PhotoViews

Trattativa in via di definizione quella tra il Milan e il centrocampista portoghese Renato Sanches, secondo quanto riporta questa mattina il Corriere dello Sport. Il titolo non lascia spazio a interpretazioni: "Milan e Sanches, l'accordo è fatto". Secondo le indiscrezioni la dirigenza rossonera avrebbe un accordo con Sanches già da tempo e l'attuale giocatore del Lille sarebbe un profilo tanto voluto da Stefano Pioli. Secondo le indiscrezioni il calciatore firmerà un contratto da 3 milioni più bonus. Ora da limare la cifra con il Lille che, con la scadenza di Renato nel 2023, non può tirare troppo la corda: la trattativa potrebbe concludersi su una cifra tra i 18 e i 20 milioni.