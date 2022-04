CorSport sul Milan: "Svolta degli arabi infiamma San Siro. Ibra pronto per la Viola"

MilanNews.it

Anche il Corriere dello Sport in edicola questa mattina ritaglia uno spazio per il Milan in prima pagina. Il titolo recita: "La svolta degli arabi infiamma San Siro. Ibra pronto per la Viola". Domenica, infatti, è atteso un clima rovente alla Scala del Calcio per la gara tra Milan e Fiorentina che, come tutte le partite da un mese a questa parte, risulta decisiva per la corsa scudetto. Contro la Viola ci sarà Ibra, pronto a dare il suo contributo dalla panchina come contro la Lazio una settimana fa.