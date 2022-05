CorSport sulla cessione: "Tra Investcorp e RedBird la partita è apertissima"

MilanNews.it

Emergono nuovi dettagli sulla cessione del Milan da parte di Elliott, dopo che sarebbero state confermate le voci di un interessamento del fondo americano RedBird Capital per l'acquisto della società rossonera. Il Corriere dello Sport, oggi, titola così nelle sua sezione dedicata al Milan: "Tra Investcorp e RedBird la partita è apertissima". Se nelle prime ore, infatti, sembrava che il fondo arabo potesse non preoccuparsi più di tanto dei rivali americani, nelle ultime ore è emerso che il tentativo degli americani è da prendere in considerazione, come evidente sta facendo Elliott (che comunque non ha mai rilasciato commenti). Nei colleghi americani, gli attuali proprietari del Milan vedono una maggiore garanzia sia nella struttura del pagamento che nella continuità con il progetto iniziato anni fa.