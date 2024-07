CorSport sulle alternative a Zirkzee: "Il Milan torna su Gimenez e Dovbyk"

Nonostante resti il primo obiettivo, ogni giorno che passa Joshua Zirkzee si allontana sempre di più dal Milan per via dell'interesse di un colosso mondiale come il Manchester United. La prima punta è però la priorità di quest'estate di calciomercato, motivo per il quale la dirigenza rossonera si starebbe iniziando a muovere su quelle che potremmo definire le alternative all'attaccante del Bologna per evitare di rimanere con un pungo di mosche in mano.

Nel corso di queste ultime settimane si è parlato tanto della suggestione Romelu Lukaku, ma stando a Il Corriere dello Sport i due nomi sulla lista del Milan sarebbero quelli di Artem Dovbyk del Girona e di Santiago Gimenez del Feyenoord, entrambi deludenti e delusi per i risultati ottenuti con le rispettive Nazionali, Ucraina e Messico, nelle competizioni continentali alle quali hanno partecipato.

Se per Dovbyk si conoscono già da tempo le condizioni di trasferimento, visto che ha una clausola, anche lui, di 40 milioni di euro, per Gimenez la palla passa in mano al Feyenoord, che a quanto pare valuterebbe l'attaccante messicano non meno di 50 milioni di euro, cifra che il Milan sarebbe anche disposto ad investire visto che in questo caso le richieste di commissioni non sarebbero proibitive come quelle per Zirkzee.