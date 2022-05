CorSport titola: "Investcorp, ecco il rilancio. Ma Elliott rallenta"

La cessione del Milan continua a far notizia nonostante, negli ultimi giorni si siano leggermente chetate le chiacchiere anche per concentrarsi maggiormente sul final di stagione, incandescente. Il Corriere dello Sport fornisce ulteriori aggiornamenti e titola così: "Investcorp, ecco il rilancio. Ma adesso Elliott rallenta". La proprietà del Milan ha deciso di mettere le trattative in stand-by proprio per permettere alla squadra di affrontare gli ltimi 180 cruciali minuti con la testa giusta e senza altri pensieri. In tutto questo, l'inserimento nella trattativa degli americani RedBird Capital Partners, ha fatto sì che il fondo del Bahrain rivisitasse la sua offerta tanto che sarebbe pronto a un rilancio. In ogni caso, come sottolineato, tutti i discorsi saranno rimandati a campionato concluso.