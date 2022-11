CorSport: "Una Champions per osare: il sorteggio sorride alle tre italiane"

Fonte: tuttomercatoweb.com

"Una Champions per osare: il sorteggio sorride alle tre italiane", si legge stamane sul Corriere dello Sport. Così l'analisi del quotidiano al sorteggio di ieri: "Gli italiani, brava gente, non hanno da imprecare né al vento e né alla luna: c’è chi sta meglio, vero, ma pure chi se la passerà assai peggio, e gli sceicchi di Parigi staranno già imprecando, avendo annusato il pericolo. Puoi avere Mbappé, Neymar e pure Messi, metterli persino assieme, ma se dal sorteggio esce il Bayern Monaco, c’è solo da votarsi a qualche santo e sperare che il Signore la mandi buona".

Sarà derby per Sergio Conçeicao, allenatore del Porto e con un passato tra Inter e Lazio che non potrà che riaffiorare affrontando i nerazzurri di Simone Inzaghi. Così come sarà derby per Antonio Conte, che tornerà a San Siro con il suo Tottenham per affrontare il Milan di Stefano Pioli. Mentre il Napoli se la vedrà con l'Eintracht, e Spalletti commenta così: "Evitare il Psg non può che farci piacere ma a questi livelli sono tutti abbinamenti difficili. L'Eintracht è la detentrice dell'Europa League, il secondo trofeo continentale, ed è una squadra in forte ascesa".