CorSport - Verso Firenze: opzione Kalulu a destra, Florenzi è il piano B

Stefano Pioli dovrà individuare il sostituto di Calabria in vista della gara con la Fiorentina. L’ipotesi Kalulu, ovviamente, è sempre viva, ma occhio a Florenzi. L’ex Psg rientra da un infortunio, non vede il campo da due mesi esatti e attende solo l'occasione giusta. Come riporta il Corriere dello Sport, Florenzi è il piano B di Pioli: ha spesso giocato in posizione più avanzata (al posto di Saelemaekers, tanto per intenderci), ma può agire benissimo anche da terzino. Dipende, ovviamente, dal tipo di partita che ha in testa Pioli.