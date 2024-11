CorSport - Verso Real Madrid-Milan: oltre a Leao, anche Tomori potrebbe tornare titolare

In vista della sfida di domani sera in casa del Real Madrid, valida per la quarta giornata di Champions League, Paulo Fonseca, oltre a Rafael Leao, potrebbe riproporre dal primo minuto anche Fikayo Tomori, altro escluso eccellente in campionato nelle ultime partite. A riferirlo è questa mattina l'edizione odierna del Corriere dello Sport che aggiunge che in difesa c'è un ballottaggio aperto a destra tra Emerson Royal e Davide Calabria.

DOVE VEDERE REAL MADRID-MILAN

Data: martedì 5 novembre 2024

Ore: 21.00

Stadio: Santiago Bernabeu, Madrid

TV: Sky Sport, Now Tv

Web: MilanNews.it