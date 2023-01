MilanNews.it

"Milan, caduta libera": titola così questa mattina il Corriere della Sera all'indomani del pesante 4-0 subito ieri sera dal Diavolo contro la Lazio. La squadra rossonera è crollata ed è in una crisi sempre più profonda. Pioli non trova rimedi né alternative: "Sono troppe le cose che non funzionano".