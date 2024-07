Dalla Spagna, As avverte il Milan: "Morata non preoccupa l'Atletico"

Alvaro Morata è il principale obiettivo per l'attacco rossonero. Dopo che ieri Zlatan Ibrahimovic ha confermato che Joshua Zirkzee "è il passato", tutti gli sforzi del club rossonero si stanno concentrando sul convincere l'attaccante di Atletico Madrid e Spagna a tornare in Italia e a vestire il rossonero. Per farlo "basta" pagare la clausola di 13 milioni e poi trovare un'intesa sull'ingaggio: oggi il centravanti percepisce tra i 5 e i 6 milioni di euro. Eppure dalla Spagna raccontano di un Atletico Madrid molto tranquillo.

Ieri sera As.com ha pubblicato un pezzo dal titolo abbastanza eloquente in merito: "Morata non preoccupa l'Atletico". E poi nel sottotitolo ancora più chiarezza di concetti: "Il club biancorosso punta sull'attaccante. Una settimana fa hanno parlato di una sua permanenza, nonostante il capitano della nazionale abbia ancora una volta seminato dubbi". Le incertezze rimangono e lo sottolineano anche i colleghi spagnoli che riportano le frasi degli ultimi due giorni di Morata: il capitano della Spagna non ha avuto belle parole sulla sua permanenza nel paese natìo, a causa della troppa pressione e della "mancanza di rispetto". Dunque, anche se club e giocatore hanno parlato settimana scorsa e si sono accordati su una permanenza, le dichiarazioni delel ultime 48 ore gettano sulla questione un nuovo velo di dubbi.