Damascelli su Il Giornale: "Il Milan corre, la Juve si ferma su un binario morto. Ai rossoneri è bastato poco per vincere"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Nel suo consueto editoriale per Il Giornale, Tony Damascelli ha commentato così il successo dei rossoneri sulla Juventus: "Il Milan corre, la Juve si ferma su un binario morto. E' bastato poco ai campioni d'Italia per vincere una partita contro un avversario ormai patetico anche per lettura miope di Allegri, supermilionario intoccabile che ha impoverito i suoi calciatori".