De Ketelaere a oltranza. CorSera: "Il Milan non molla la presa: differenza colmabile"

Fonte: tuttomercatoweb.com

MilanNews.it

Charles De Ketelaere a oltranza, si legge sul Corriere della Sera per quanto riguarda la telenovela legata al belga e al Milan. La società rossonera non molla comunque la presa, ha fiducia e spera sempre di portare a casa l’affare entro un paio di giorni al massimo. Allo stesso tempo deve inevitabilmente accelerare le valutazioni sull’eventuale piano B. Il club nerazzurro chiede non meno di 35-36 milioni, Maldini e Massara non andranno oltre i 32-33 milioni bonus compresi: sarebbe clamoroso se saltasse tutto. In generale, una differenza colmabile con un paio di telefonate, ma a rendere complicato questo stallo sono proprio i protagonisti al tavolo della trattativa. Piano B? L'alternativa numero uno è sicuramente Hakim Ziyech, che potrebbe ora liberarsi dal Chelsea a cifre relativamente basse. In Italia, occhio sempre a Berardi e Zaniolo.