Derby al Milan, Tuttosport in prima pagina: "Giroud"

L’edizione odierna di Tuttosport esalta i rossoneri dopo la vittoria nel derby, riservando ampio spazio all’eroe della serata. “Giroud”, titola il noto quotidiano torinese, che poi aggiunge in taglio alto: “Il francese in tre minuti ribalta l’Inter e il Milan si porta a meno uno”. C’è spazio anche per le parole dei protagonisti, a cominciare proprio da Olivier: “Orgoglioso di questa squadra che non molla mai”. Pioli: “La vittoria del coraggio, sappiamo andare oltre i nostri limiti, ora ci crediamo ancora di più. Io non fumerò il sigaro per un mese”. Inzaghi: “Dominato per 70 minuti, l’1-1 ci ha innervosito”.