Derby, Tuttosport titola: "È tornata la Milano da bere"

È il giorno del derby, primo round della semifinale di Coppa Italia. L’edizione odierna di Tuttosport si sofferma in prima pagina sul big match che si disputerà a San Siro con fischio d’inizio alle ore 21. “È tornata la Milano da bere”, titola il quotidiano torinese, che poi aggiunge: “Milan e Inter in cerca di rilancio. 8 duelli come 8 cocktail da gustare”.