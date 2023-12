Difesa sempre in emergenza, il CorSport: "Theo da centrale, scelta obbligata"

Sono trascorsi sette giorni ma non è cambiato nulla per la difesa del Milan, Non che ci si aspettassero dei ritorni: sia Kalulu che Thiaw staranno fuori diverse settimane ancora, per Pellegrino vale lo stesso discorso. Ci si attendeva un ritorno di Simon Kjaer quantomeno in panchina e invece il danese, come Leao, punterà a tornare in Champions contro il Newcastle anche se difficilmente potrà essere impiegato dal primo minuto. Dunque in difesa rimane acceso il campanello dell'emergenza.

Il Corriere dello Sport oggi titola così su Pioli che ha le mani legate: "Theo da centrale, scelta obbligata". Non ci sono alternative, se non quella di lanciare il Primavera Simic che però è un'ipotesi scartata dallo stesso tecnico. Per questo si darà fiducia a Theo Hernandez che, da centrale di difesa, ha fatto molto bene contro il Frosinone: offensivamente, questo pomeriggio, i pericoli saranno maggiori e l'adattabilità del francese sarà messa a dura prova.