Doppio esame da paura. Il CorSera: "Il Milan al bivio della stagione: ultima chiamata Champions"

vedi letture

Il Milan si giocherà la stagione nei prossimi 4 giorni. È infatti in programma un doppio esame da paura per la squadra di Sergio Conceiçao, che contro il Bolgona domani e la Lazio domenica sera capirà effettivamente di che pasta è fatta, ma soprattutto se può continuare a sperare nel quarto posto, obiettivo minimo di dirigenza e proprietà per questa stagione.

Si pronosticano dunque essere 4 giorni infernali, con Il Corriere della Sera che questa mattina ha titolato: "Il Milan al bivio della stagione: ultima chiamata Champions". Il Diavolo non può infatti non permettersi di non vincere entrambi questi scontri diretti, dato che anche mezzo passo falso condizionerebbe ancora di più la corsa al quarto posto.